Зеленський провів засідання Ставки: про що йшлося

Якість підготовки воїнів – це багато в чому їхня результативність у боях.

Президент 10 грудня провів "Ставку". Одне з питань – якість підготовки наших воїнів. Це те, що потребує відчутних змін.

Про це написав президент України Володимир Зеленський.

Як зазначив Зеленський, кадрові зміни відбулися. Саме для того, щоб перезавантажити систему підготовки наших воїнів. Цим будуть займатися Олег Апостол та Михайло Драпатий.

"Дав доручення на наступну Ставку підготувати детальну доповідь. А зараз – зробити аудит того, які речі потребують негайних змін, що саме має бути виправлено, що маємо додати і кого ще замінити. Все, що необхідно, може бути забезпечене – і на організаційному рівні, і на рівні фінансів. Саме якість підготовки воїнів – це багато в чому результативність наших воїнів у боях, і, звичайно, це збереження життів наших хлопців", – зазначив Зеленський.

Також була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського: фронт, захист наших позицій, усі основні напрямки, Курська операція. Дякую всім нашим воїнам, які знищують окупанта. Була й окрема доповідь Павла Паліси щодо сум прямих коштів у бригади безпосередньо – для додаткової закупівлі дронів.

"Нещодавно вже ухвалили рішення про суму таких прямих грошей. Але зараз бачу, що тієї суми також недостатньо. Я доручив Премʼєр-міністру найближчими днями збільшити фінансування для бригад додатково – на порядок збільшити", – підсумував український лідер.

Раніше Зеленський висловив свою позицію про бажання новообраного президента США Дональда Трампа заморозити війну. За його словами, дипломатичне закінчення війни принесе більше збереження життів, і Україна цього хоче.

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