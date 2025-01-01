Из-за Орбана Венгрия потеряла 1 млрд евро от Евросоюза

Венгрия потеряла право на финансовую помощь от Европейского Союза на сумму около одного миллиарда евро за нарушение принципов верховенства права, поскольку не осуществила необходимые реформы до конца 2024 года.

Об этом сообщает словацкое издание Aktuality.

Конфискованные средства в размере 1,04 миллиарда евро – это программы поддержки структурно слабых территорий. Денежные средства были заморожены в конце 2022 года, поскольку Европейская комиссия после анализа пришла к выводу, что Венгрия не уважает некоторые нормы и основные ценности ЕС.

Для того чтобы высвободить средства, Венгрия должна провести необходимые реформы до конца 2024 года. В них, в частности, входят изменения в законы по предотвращению конфликта интересов и борьбе с коррупцией. Но этого не случилось.

Правительство в Будапеште утверждает, что потеря средств является недоразумением.

"Правительство Венгрии выполнило все условия для доступа к ресурсам ЕС", — написал министр по делам Европы Янош Бока в соцсети перед началом нового года.

Премьер-министр Виктор Орбан также пообещал "сражаться" за защиту денег. "Они постоянно пытаются забрать деньги венгров разными способами и по разным причинам", — сказал Орбан в декабре, угрожая заблокировать многолетний бюджет ЕС.

В этом контексте новый соперник Орбана Петер Мадьяр, чья партия, по некоторым опросам, набирает популярность, призвал в среду, 1 января, перенести парламентские выборы, запланированные на весну 2026 года.

“Время поджимает. Давайте перенесем дату выборов, чтобы страна не потеряла еще один год зря. Давайте вернем домой миллиарды, которые должен нам Европейский Союз”, – сказал он в своем пожелании на 2025 год.

Напомним, ранее посол Венгрии в НАТО Иштван Балог своим подарком на Рождество вызвал дипломатический скандал. Своим коллегам в Брюсселе он вручил географический атлас, иллюстрированный картами времен "Великой Венгрии", простирающейся далеко за пределы нынешних границ венгерского государства.

Читайте также: