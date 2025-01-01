Через Орбана Угорщина втратила 1 млрд євро від Євросоюзу

Уряд у Будапешті стверджує, що втрата коштів є непорозумінням.

Угорщина втратила право на фінансову допомогу від Європейського Союзу на суму приблизно один мільярд євро за порушення принципів верховенства права, оскільки не здійснила необхідні реформи до кінця 2024 року.

Про це повідомляє словацьке видання Aktuality.

Конфісковані кошти в розмірі 1,04 мільярда євро - це програми підтримки структурно слабких територій. Кошти були заморожені наприкінці 2022 року, оскільки Європейська комісія після аналізу дійшла висновку, що Угорщина не поважає деякі норми та основні цінності ЄС.

Для того, щоб вивільнити кошти, Угорщина мала б провести необхідні реформи до кінця 2024 року. До них, зокрема, входять зміни до законів щодо запобігання конфлікту інтересів і боротьби з корупцією. Але цього не сталося.

Уряд у Будапешті стверджує, що втрата коштів є непорозумінням.

“Уряд Угорщини виконав усі умови для доступу до ресурсів ЄС”, — написав міністр у справах Європи Янош Бока у соцмережі перед початком нового року.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан також пообіцяв "боротися" за захист грошей. "Вони постійно намагаються забрати гроші угорців різними способами та з різних причин", - сказав Орбан у грудні, погрожуючи заблокувати багаторічний бюджет ЄС.

У цьому контексті новий суперник Орбана Петер Мадьяр, чия партія, згідно з деякими опитуваннями, набирає популярності, закликав у середу, 1 січня, перенести парламентські вибори, заплановані на весну 2026 року.

“Час підтискає. Давайте перенесемо дату виборів, щоб країна не втратила ще один рік зайво. Давайте повернемо додому мільярди, які винен нам Європейський Союз”, – сказав він у своєму побажанні на 2025 рік.

Нагадаємо, раніше посол Угорщини в НАТО Іштван Балог своїм подарунком на Різдво викликав дипломатичний скандал. Своїм колегам у Брюсселі він вручив географічний атлас, ілюстрований картами часів “Великої Угорщини”, що простягається далеко за межі теперішніх кордонів угорської держави.

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