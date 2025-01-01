Навіщо додавати соду до м'яса: проста хитрість, про яку багато хто не знає

Як посмажити будь-яке м'ясо на сковороді, щоб воно було ніжним та соковитим? Як це зробити, якщо його погано відбили чи навіть у випадку, якщо відсік м'яса не вдалий? Для цього потрібно скористатися однією хитрістю, додати інгредієнт, який у кожної господині

Що потрібно додати до м'яса, щоб воно було м'яким

До м'яса потрібно додати харчову соду. Цей продукт дозволить зробити ніжним та соковитим будь-яку яловичину. Після обробки содою м'яса, достатньо обсмажити його лише 10 хвилин на сковороді, воно буде м'яким та соковитим. А якщо додати кисло-солодкий соус - ще й дуже смачним.

Пропонуємо рецепт ніжного м'яса на сковороді.

Для приготування пів кілограма яловичини знадобиться:

сода – 1 ст. л,

цибуля – 1,5 шт.,

часник – 1 зубчик,

соєвий соус – 2,5 ст. л,

вода – 2 ст. л,

сухе вино біле – 1,5 ст. л,

рідкий мед – 3 ст. л,

мелений чорний перець – 1,5 ч. л,

олія – 2 ст.

Як посмажити м'ясо на сковороді, щоб воно було м'яким

М'ясо розрізаємо для смаження. Для збереження м'якості різати його потрібно поперек волокон.

Соду розчиняємо у питній воді, вливаємо розчин до м'яса, перемішуємо.

Через 5 хвилин дістаємо, промиваємо під проточною водою, обсушуємо паперовими рушниками.

Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями, часник рубаємо невеликими шматочками.

В окремій мисці змішуємо соєвий соус, воду, вино, мед та перець.

Розігріваємо в товстостінній сковороді масло, температура - вища за середню.

Викладаємо на неї цибулю та часник.Часто помішуючи, готуємо їх одну хвилину.

Викладаємо сюди ж яловичину, обсмажуємо дві хвилини кожну сторону, не припиняючи помішувати. Забираємо м'ясо зі сковороди.

Вогонь прибираємо до середнього. У сковороду вливаємо соус з добавками, доводимо до кипіння та проварюємо одну хвилину.

Повертаємо м'ясо, цибулю та часник на сковороду. Перемішуємо, смажимо ще декілька хвилин.

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