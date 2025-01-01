Навіщо додавати соду до м'яса: проста хитрість, про яку багато хто не знає

Більше не буде жорстким: як посмажити м'яке м'ясо
Як посмажити будь-яке м'ясо на сковороді, щоб воно було ніжним та соковитим? Як це зробити, якщо його погано відбили чи навіть у випадку, якщо відсік м'яса не вдалий? Для цього потрібно скористатися однією хитрістю, додати інгредієнт, який у кожної господині
Що потрібно додати до м'яса, щоб воно було м'яким
До м'яса потрібно додати харчову соду. Цей продукт дозволить зробити ніжним та соковитим будь-яку яловичину. Після обробки содою м'яса, достатньо обсмажити його лише 10 хвилин на сковороді, воно буде м'яким та соковитим. А якщо додати кисло-солодкий соус - ще й дуже смачним.
Пропонуємо рецепт ніжного м'яса на сковороді.
Для приготування пів кілограма яловичини знадобиться:
- сода – 1 ст. л,
- цибуля – 1,5 шт.,
- часник – 1 зубчик,
- соєвий соус – 2,5 ст. л,
- вода – 2 ст. л,
- сухе вино біле – 1,5 ст. л,
- рідкий мед – 3 ст. л,
- мелений чорний перець – 1,5 ч. л,
- олія – 2 ст.
Як посмажити м'ясо на сковороді, щоб воно було м'яким
- М'ясо розрізаємо для смаження. Для збереження м'якості різати його потрібно поперек волокон.
- Соду розчиняємо у питній воді, вливаємо розчин до м'яса, перемішуємо.
- Через 5 хвилин дістаємо, промиваємо під проточною водою, обсушуємо паперовими рушниками.
- Цибулю нарізаємо тонкими півкільцями, часник рубаємо невеликими шматочками.
- В окремій мисці змішуємо соєвий соус, воду, вино, мед та перець.
- Розігріваємо в товстостінній сковороді масло, температура - вища за середню.
- Викладаємо на неї цибулю та часник.Часто помішуючи, готуємо їх одну хвилину.
- Викладаємо сюди ж яловичину, обсмажуємо дві хвилини кожну сторону, не припиняючи помішувати. Забираємо м'ясо зі сковороди.
- Вогонь прибираємо до середнього. У сковороду вливаємо соус з добавками, доводимо до кипіння та проварюємо одну хвилину.
- Повертаємо м'ясо, цибулю та часник на сковороду. Перемішуємо, смажимо ще декілька хвилин.
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