На рынках стремительно подешевел популярный овощ

Цены на лук меньше, чем в прошлом.

На украинских рынках и магазинах цены на лук начали снижаться. Одной из причин стремительного удешевления явилось снижением качества этих овощей в хранилищах.

Об этом сообщают аналитики проекта EastFruit.

Пока репчатый лук поступает в продажи по 9-15 гривен за один килограмм. Стоимость зависит от качества и объема партий предлагаемой продукции. Это в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели. В супермаркетах килограмм лука в среднем стоит 15 гривен.

Кроме того, производители, которые в первой половине сезона решили временно остановить продажи, открыли хранилища, и предложение репчатого лука резко возросло. В свою очередь, это привело к падению отпускных цен.

Отмечается, что сейчас лук в Украине стоит в среднем уже на 10% дешевле, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, в Украине в дальнейшем растет цена на морковь. Эта тенденция длится уже несколько недель. Килограмм овощей стоит 25-32 грн.

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