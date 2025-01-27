ВСУ продвигаются дальше в Курской области: детали от ISW

Украинские вооруженные силы недавно незначительно продвинулись в Курской области на фоне продолжения боев на украинском выступлении 26 января.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что геолокационные кадры за 26 января показывают, что ВСУ недавно незначительно продвинулись в центре Погребков, что к северу от Суджи, а также в лесистой местности к северо-западу от Косицы. Кроме того, так называемые российские милблогеры утверждали, что украинские силы проводили контратаки под Погребками.

Также 26 января российские источники утверждали, что украинские силы неудачно пытались пересечь российско-украинскую международную границу по направлению к Теткино. Это — западнее главного украинского выступления в Курской области, а некоторые милблогеры охарактеризовали украинскую деятельность как разведку.

Напомним, западные чиновники заявляют о больших потерях Северной Кореи на войне в России. В частности, погибли около 1000 солдат КНДР.

Курская область. Карта ISW.

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