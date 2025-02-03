День ангела 3 лютого: кого та як вітати з іменинами

3 лютого 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 3 лютого

3 лютого 2025 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Івана, Михайла, Миколу, Павла, Романа, Семена, Тимофія, Ганну.

Василь — давньогрецьке походження, означає "цар". В дитинстві товариський, веселий. В дорослому віці стає надійним, серйозним, доброзичливим.

Володимир — старонімецьке ім'я, перекладається як "славний господар". В дитинстві енергійний, привітний. В дорослому віці стає балакучим, красномовним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві безстрашний, добрий. В дорослому віці стає працьовитим, неквапливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає "хто як Бог". В дитинстві зразковий, ввічливий. В дорослому віці стає вимогливим, любить жартувати.

Микола — давньогрецьке ім'я, перекладається як "переможець народів". В дитинстві дружелюбний, гордовитий. В дорослому віці стає наполегливим, працьовитим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як "молодший". В дитинстві ніжний і добрий. В дорослому віці стає тактовним, вихованим, ціленаправленим.

Роман — латинське походження, означає "римський громадянин". В дитинстві веселий, життєлюбний. В дорослому віці стає дещо непередбачуваним, любить спорт.

Семен — давньоєврейське ім'я, перекладається як "почутий Богом в молитві". В дитинстві працьовитий, незлобивий. В дорослому віці стає ціленаправленим, добрим.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "прославляє Бога". В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає стриманим, врівноваженим.

Ганна — давньоєврейське походження, означає "милість". В дитинстві добра, ввічлива. В дорослому віці стає доброзичливою, працьовитою.

День ангела 3 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 3 лютого — душевні привітання в прозі / Фото: pixabay.com

В цей особливий день вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди береже тебе від негараздів, наповнює серце світлом і добром. Бажаю міцного здоров’я, гармонії, удачі та здійснення всіх мрій!

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди вказував тобі правильний шлях і захищав від усього поганого. Нехай у твоєму житті буде багато щасливих моментів, міцного здоров’я, любові та тепла!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твоє ім’я приносить тобі лише радість, а життя буде сповнене приємних подій, добрих людей і теплих зустрічей. Нехай ангел завжди стоїть за твоєю спиною, оберігаючи від усього злого, а доля буде щедрою на благословення!

***

З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі багато приємних моментів, добрих слів і щирих побажань. Нехай твій ангел-охоронець завжди допомагає у важкі хвилини, веде дорогою успіху та добробуту. Бажаю тобі внутрішньої гармонії, натхнення та миру в серці!

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від негараздів і направляючи на світлий шлях. Нехай у твоєму житті буде багато радості, любові та тепла. Бажаю міцного здоров’я, здійснення мрій і безмежного щастя!

Читайте також: