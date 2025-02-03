ЗСУ відмінусували 1300 окупантів: які ще втрати РФ за добу

Окупантів на нашій землі стало менше.
Російські війська минулої доби втратили на фронті 1300 солдатів, 12 танків і 51 артилерійську систему.
Про це 3 лютого повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 841 660 (+1300) осіб
- танків ‒ 9920 (+12)
- бойових броньованих машин ‒ 20685 (+18)
- артилерійських систем – 22589 (+51)
- РСЗВ – 1268 (+1)
- засоби ППО ‒ 1053 (+3)
- літаків – 369
- гелікоптерів – 331
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23911 (+118)
- крилаті ракети ‒ 3054
- кораблі /катери ‒ 28
- підводні човни - 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+89)
- спеціальна техніка ‒ 3731 (+2)
Раніше Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про втрати росіян на Покровському напрямку. Більше про це читайте у новині.
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