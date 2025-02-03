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ЗСУ відмінусували 1300 окупантів: які ще втрати РФ за добу

ЗСУ відмінусували 1300 окупантів: які ще втрати РФ за добу

Російські солдати / Фото: Associated Press

Окупантів на нашій землі стало менше.

Російські війська минулої доби втратили на фронті 1300 солдатів, 12 танків і 51 артилерійську систему.

Про це 3 лютого повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 841 660 (+1300) осіб 
  • танків ‒ 9920 (+12) 
  • бойових броньованих машин  ‒ 20685 (+18) 
  • артилерійських систем  – 22589 (+51) 
  • РСЗВ – 1268 (+1) 
  • засоби ППО ‒ 1053 (+3) 
  • літаків – 369 
  • гелікоптерів – 331 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23911 (+118)
  • крилаті ракети ‒ 3054 
  • кораблі /катери ‒ 28 
  • підводні човни - 1 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+89) 
  • спеціальна техніка ‒ 3731 (+2)

Раніше Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про втрати росіян на Покровському напрямку. Більше про це читайте у новині.

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