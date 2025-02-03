ЗСУ відмінусували 1300 окупантів: які ще втрати РФ за добу

Російські війська минулої доби втратили на фронті 1300 солдатів, 12 танків і 51 артилерійську систему.

Про це 3 лютого повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 03.02.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 841 660 (+1300) осіб

танків ‒ 9920 (+12)

бойових броньованих машин ‒ 20685 (+18)

артилерійських систем – 22589 (+51)

РСЗВ – 1268 (+1)

засоби ППО ‒ 1053 (+3)

літаків – 369

гелікоптерів – 331

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 23911 (+118)

крилаті ракети ‒ 3054

кораблі /катери ‒ 28

підводні човни - 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 35798 (+89)

спеціальна техніка ‒ 3731 (+2)

Раніше Головнокомандувач Олександр Сирський повідомив про втрати росіян на Покровському напрямку. Більше про це читайте у новині.

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