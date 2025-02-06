Легендарний футболіст "Реала" оголосив про завершення кар'єри

Колишній захисник мадридського "Реала" Марсело оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста.

36-річний бразилець опублікував прощальне відео у себе в соцмережах.

Останнім клубом у кар'єрі Марсело став рідний для нього "Флуміненсе", який він залишив у листопаді 2024 року через конфлікт з головним тренером.

Бразильський захисник прославився виступами у складі мадридського "Реала" (2007-2022). За "Королівський клуб" він відіграв 546 матчів, відзначившись 38 забитими м'ячами та 103 гольовими передачами.

Разом з "вершковими" Марсело виграв 25 трофеїв: шість разів став чемпіоном Іспанії, двічі володарем Кубка Іспанії, п'ять разів володарем Суперкубка Іспанії, п'ять разів вигравав Лігу чемпіонів, тричі Суперкубок УЄФА та чотири рази Клубний чемпіонат світу.

Від 2006 до 2018 року Марсело викликався до збірної Бразилії. За "селесао" він зіграв у 58 матчах, в яких забив шість голів.

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