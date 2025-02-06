Легендарный футболист "Реала" объявил о завершении карьеры

Бывший защитник мадридского "Реала" Марсело объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста.

36-летний бразилец опубликовал прощальное видео у себя в соцсетях.

Последним клубом в карьере Марсело стал родной для него "Флуминенсе", который он покинул в ноябре 2024 года из-за конфликта с главным тренером.

Бразильский защитник прославился выступлениями в составе мадридского "Реала" (2007-2022). За "Королевский клуб" он отыграл 546 матчей, отличившись 38 забитыми мячами и 103 голевыми передачами.

Вместе со "сливочными" Марсело выиграл 25 трофеев: шесть раз стал чемпионом Испании, дважды обладателем Кубка Испании, пять раз обладателем Суперкубка Испании, пять раз выигрывал Лигу чемпионов, трижды Суперкубок УЕФА и четырежды Клубный чемпионат мира.

С 2006 по 2018 год Марсело вызывался в сборную Бразилии. За "селесао" он сыграл в 58 матчах, в которых забил шесть голов.

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