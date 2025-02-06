Ночью мороз, а днем тепло: синоптики предупредили о резких перепадах температуры

Погода в пятницу, 7 февраля, будет находиться под влиянием антициклона с севера.

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая воздушная масса с высоким атмосферным давлением. Возможны солнечные прояснения.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Столбики термометров опустятся ночью до умеренного мороза, ожидается в большинстве областей -3-9 градусов. Однако днем температура воздуха будет повышаться до 3 мороза-2 тепла, разве что на востоке днем все же будет холоднее, ожидается -1-4 градуса", — отметила Диденко.

Ветер в Украине будет преимущественно северо-восточным, умеренным, временами порывистым.

В Киеве 7 февраля осадки маловероятны, даже прояснятся. На дорогах кое-где гололедица.

Ночью -3-5 градусов, днем около нуля.

По прогнозу синоптиков "Укргидрометцентра", погода в пятницу, 7 февраля, будет находиться под влиянием антициклона с севера. Благодаря ему по всей Украине прекратится пасмурная погода с осадками в виде снега и появится солнце. Однако ночью усилится мороз.

Во всех регионах будет происходить резкое колебание температуры от ощутимых минусов ночью до плюсов днем. Самая низкая температура в этот день -8 градусов будет в Черновицкой области, самая высокая дневная температура +5 градусов в Закарпатской области.

Ранее синоптики сообщили, надолго ли задержатся в Украине морозы. Больше об этом читайте в новости.

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