Новая встреча в формате "Рамштайн": Великобритания подтвердила дату

В Великобритании подтвердили, что встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн") состоится 12 февраля.

Об этом сообщило представительство Великобритании в НАТО.

В заявлении говорится, что британский министр обороны Джон Хили созывает Контактную группу в штаб-квартире НАТО в Брюсселе 12 февраля.

"Контактная группа соберется накануне встречи министров обороны НАТО, чтобы обсудить приоритеты для Украины, поскольку международное сообщество продолжает работать вместе, чтобы поддержать Украину в борьбе с незаконным вторжением Путина", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее издание "Радио Свобода" со ссылкой на источники сообщило, что следующее заседание в формате "Рамштайн" состоится 12 февраля, но на этот раз без традиционного руководства США.