Нова зустріч у форматі "Рамштайн": Британія підтвердила дату

У Великій Британії підтвердили, що зустріч Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться 12 лютого.

Про це повідомило представництво Великої Британії в НАТО.

У заяві вказано, що британський міністр оборони Джон Гілі скликає Контактну групу у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі 12 лютого.

"Контактна група збереться напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО, щоб обговорити пріоритети для України, позаяк міжнародна спільнота продовжує працювати разом, щоб підтримати Україну в її боротьбі з незаконним вторгненням Путіна", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше видання "Радіо Свобода" з посиланням на джерела повідомило, що наступне засідання у форматі "Рамштайн" відбудеться 12 лютого, але цього разу – без традиційного керівництва США.