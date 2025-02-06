Вночі мороз, а вдень тепло: синоптики попередили про різкі перепади температури

Погода у п’ятницю, 7 лютого, перебуватиме під впливом антициклону з півночі.

Найближчими днями в Україні очікується суха повітряна маса з високим атмосферним тиском. Можливі сонячні прояснення.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Стовпчики термометрів опустяться вночі до помірного морозу, очікується у більшості областей -3-9 градусів. Проте вдень температура повітря підвищуватиметься до 3 морозу-2 тепла, хіба що на сході вдень все ж буде холодніше, очікується -1-4 градуси", - зазначила Діденко.

Вітер в Україні буде переважно північно-східним, помірним, часом рвучким.

У Києві 7 лютого опади малоймовірні, навіть прояснить. На дорогах подекуди ожеледиця.

Вночі -3-5 градусів, вдень близько нуля.

За прогнозом синоптиків "Укргідрометцентру," погода у п’ятницю, 7 лютого, перебуватиме під впливом антициклону з півночі. Завдяки йому по всій Україні припиниться похмура погода з опадами у вигляді снігу та з’явиться сонце. Проте вночі посилиться мороз.

У всіх регіонах відбуватиметься різке коливання температури від відчутних мінусів вночі до плюсів вдень. Найнижча температура в цей день -8 градусів буде у Чернівецькій області, найвища денна +5 градусів у Закарпатській області.

Раніше синоптики повідомили, чи надовго затримаються в Україні морози. Більше про це читайте у новині.

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