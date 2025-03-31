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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Магнитные бури в апреле 2025: названы опасные дни

В апреле нас ждет серия геомагнитных всплесков разной интенсивности в течение почти всего месяца.

Автор публикации
Анастасия Павленко Анастасия Павленко
В следующем месяце ожидаются магнитные бури

В следующем месяце ожидаются магнитные бури / © Associated Press

В апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, влияющих на Землю. Эти бури будут иметь разную интенсивность в течение месяца, с пиками в начале, середине и конце месяца.

Об этом сообщает meteoagent.

  • 1-4 апреля ожидается умеренная магнитная буря мощностью 3 балла, что повлечет за собой легкое нарушение магнитного поля.

  • 5 апреля магнитная буря усилится до 5 очков, что будет значительным влиянием на земное магнитное поле.

  • 6-7 апреля буря немного ослабнет, снизившись до 4 баллов.

  • 8-10 апреля снова усилится до 5 баллов. Высокая солнечная активность может вызвать перебои в работе спутниковых систем, а метеозависимые люди могут ощущать головную боль, слабость и повышенную усталость.

  • 11-14 апреля буря ослабнет до 4 баллов, но будет оставаться заметной.

  • 15 апреля ее интенсивность снизится до 3 баллов, и этот средний уровень активности Солнца не повлияет на большинство людей, хотя метеозависимые могут ощущать легкий дискомфорт.

  • 16-20 апреля магнитная буря будет постепенно спадать, достигнув уровня 2 балла.

  • 21 апреля буря снова активизируется, поднявшись до 4 баллов.

  • 22 апреля достигнет своего пика до 5 баллов.

  • 23 апреля уровень активности снизится до 3 баллов.

  • 24 апреля буря снова усилится до 5 баллов.

  • 25-27 апреля ожидается умеренная магнитная буря мощностью 4 и 2 балла соответственно.

  • 26-27 апреля буря снизится до 2 баллов, и в эти дни атмосферные условия стабилизируются, позволяя большинству людей ощутить комфортное состояние.

Ранее сообщалось, что 31 марта Землю накрыла мощная магнитная буря.

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