Магнитные бури в апреле 2025: названы опасные дни

В апреле 2025 года Солнце вызовет несколько магнитных бурь, влияющих на Землю. Эти бури будут иметь разную интенсивность в течение месяца, с пиками в начале, середине и конце месяца.

Об этом сообщает meteoagent.

1-4 апреля ожидается умеренная магнитная буря мощностью 3 балла, что повлечет за собой легкое нарушение магнитного поля.

5 апреля магнитная буря усилится до 5 очков, что будет значительным влиянием на земное магнитное поле.

6-7 апреля буря немного ослабнет, снизившись до 4 баллов.

8-10 апреля снова усилится до 5 баллов. Высокая солнечная активность может вызвать перебои в работе спутниковых систем, а метеозависимые люди могут ощущать головную боль, слабость и повышенную усталость.

11-14 апреля буря ослабнет до 4 баллов, но будет оставаться заметной.

15 апреля ее интенсивность снизится до 3 баллов, и этот средний уровень активности Солнца не повлияет на большинство людей, хотя метеозависимые могут ощущать легкий дискомфорт.

16-20 апреля магнитная буря будет постепенно спадать, достигнув уровня 2 балла.

21 апреля буря снова активизируется, поднявшись до 4 баллов.

22 апреля достигнет своего пика до 5 баллов.

23 апреля уровень активности снизится до 3 баллов.

24 апреля буря снова усилится до 5 баллов.

25-27 апреля ожидается умеренная магнитная буря мощностью 4 и 2 балла соответственно.