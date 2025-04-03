На смородине появились круглые почки: что делать

Почковый клещ на смородине

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Почковый клещ (Cecidophyopsis ribis) — это крошечный, но очень коварный вредитель, способный нанести серьезный вред вашим кустам смородины. Его деятельность приводит к значительному снижению урожайности, ослаблению растений и даже их гибели. Чтобы вовремя распознать угрозу и эффективно бороться с ней, необходимо знать основные признаки поражения, методы контроля и профилактические меры.

Как обнаружить клеща на смородине

Лучшее время для обнаружения почечного клеща — ранняя весна, когда природа только начинает просыпаться. В этот период внимательно осмотрите каждую почку на ваших смородиновых кустах. Здоровые почки имеют характерную вытянутую, обостренную форму. Пораженные клещом почки резко отличаются: они становятся округлыми, набухшими, словно раздутыми, и значительно больше по размеру от здоровых соседей.

Эти «шаровидные» почки являются настоящими «общежитиями» для многочисленных поколений клещей, питающихся соками растения. Часто такие почки не распускаются вовсе или дают начало слабым, деформированным побегам с мелкими, морщинистыми листьями.

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Кроме того, на пораженных кустах можно заметить и другие тревожные симптомы. А именно, неравномерное развитие побегов — часть побегов может активно расти, в то время как другие остаются недоразвитыми или вообще засыхают.

Осыпание завязи, даже если цветки появляются, они могут осыпаться, не образуя ягод. Пораженная смородина выглядит подавленной, ее рост замедляется, листья могут желтеть или преждевременно опадать, снижается зимостойкость.

По данным специалистов, сильное поражение почечным клещом может привести к потере до 80% урожая! Поэтому ранняя диагностика и своевременная борьба критически важны.

Смородина: чем обрабатывать от клеща

Обнаружив на своих смородиновых кустах признаки поражения почечным клещом, необходимо немедленно принимать меры по его уничтожению и предотвращению дальнейшего распространения. Существует несколько действенных методов:

Механическое удаление . В самом начале весны, еще до того, как почки начнут активно распускаться, проведите тщательный осмотр каждого куста. Сорвите вручную все набухшие, округлые почки. Это трудоемкий, но очень эффективный способ снизить первичную популяцию вредителя. Собранные пораженные почки ни в коем случае не оставляйте под кустами — их необходимо уничтожить путем сжигания, чтобы предотвратить выход клещей на здоровые растения.

Радикальная обрезка пораженных побегов. Если вы видите, что большинство почек на отдельном побеге имеют характерные признаки поражения, не медлите — смело срезайте весь побег у основания. Эта мера способствует не только уменьшению количества вредителей, но и омоложению куста, стимулируя рост новых здоровых побегов. Срезанные побеги также подлежат сжиганию.

Химическая обработка — тяжелая артиллерия. В случаях сильного поражения или профилактики дальнейшего распространения после механического удаления пораженных почек целесообразно применить специальные препараты — акарициды. Эти химические средства разработаны специально для борьбы с клещами.

Обработку акарицидами следует производить до начала цветения смородины, чтобы минимизировать негативное влияние на насекомых-опылителей.

Обязательно следуйте инструкциям производителя по приготовлению рабочего раствора, норм расхода препарата и мер безопасности во время опрыскивания. Используйте средства индивидуальной защиты (перчатки, респиратор, очки).

Использование серосодержащих препаратов. Опрыскивание кустов коллоидной серой или другими серосодержащими средствами эффективно против почечного клеща. Обработку проводят в фазе набухания почек, повторяя через 10-12 дней.

Использование биопрепаратов на основе хищных клещей-фитосейулюсов, являющихся естественными врагами почечного клеща, способствует снижению численности вредителя.

Профилактика поражения клещом

Регулярное удаление сухих, поврежденных и больных ветвей способствует уменьшению мест зимовки вредителей.

Обеспечение растений необходимыми питательными веществами повышает их устойчивость к вредителям и болезням.

Использование здоровых саженцев и соблюдение карантинных мероприятий при введении новых растений в сад помогает предотвратить распространение клеща.

Следуя этим рекомендациям, можно эффективно контролировать численность почечного клеща на смородине и сохранить здоровье и урожайность кустов.