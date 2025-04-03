На смородині з’явились круглі бруньки: що робити

Бруньковий кліщ на смородині

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Бруньковий кліщ (Cecidophyopsis ribis)– це крихітний, але надзвичайно підступний шкідник, здатний завдати серйозної шкоди вашим кущам смородини. Його діяльність призводить до значного зниження врожайності, ослаблення рослин і навіть їхньої загибелі. Щоб вчасно розпізнати загрозу та ефективно з нею боротися, необхідно знати основні ознаки ураження, методи контролю та профілактичні заходи.

Як виявити кліща на смородині

Найкращий час для виявлення брунькового кліща — рання весна, коли природа тільки починає прокидатися. У цей період уважно огляньте кожну бруньку на ваших смородинових кущах. Здорові бруньки мають характерну витягнуту, загострену форму. Натомість уражені кліщем бруньки різко відрізняються: вони стають округлими, набухлими, ніби роздутими, і значно більшими за розміром від здорових сусідів.

Ці «кулясті» бруньки є справжніми «гуртожитками» для численних поколінь кліщів, які харчуються соками рослини. Часто такі бруньки не розпускаються зовсім або дають початок слабким, деформованим пагонам з дрібним, зморшкуватим листям.

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Крім того, на уражених кущах можна помітити й інші тривожні симптоми. А саме, нерівномірний розвиток пагонів — частина пагонів може активно рости, тоді як інші залишаються недорозвиненими або взагалі засихають.

Осипання зав’язі, навіть якщо квітки з’являються, вони можуть обсипатися, не утворюючи ягід. Уражена смородина виглядає пригніченою, її ріст сповільнюється, листя може жовтіти або передчасно опадати, знижується зимостійкість.

За даними фахівців, сильне ураження бруньковим кліщем може призвести до втрати до 80% врожаю! Тому рання діагностика та своєчасна боротьба є критично важливими.

Смородина: чим обробляти від кліща

Виявивши на своїх смородинових кущах ознаки ураження бруньковим кліщем, необхідно негайно вживати заходів для його знищення та запобігання подальшому поширенню. Існує кілька дієвих методів:

Механічне видалення . На самому початку весни, ще до того, як бруньки почнуть активно розпускатися, проведіть ретельний огляд кожного куща. Зірвіть вручну всі набухлі, округлі бруньки. Це трудомісткий, але дуже ефективний спосіб зменшити первинну популяцію шкідника. Зібрані уражені бруньки в жодному разі не залишайте під кущами — їх необхідно знищити шляхом спалювання, щоб запобігти виходу кліщів на здорові рослини.

Радикальна обрізка уражених пагонів. Якщо ви бачите, що більшість бруньок на окремому пагоні мають характерні ознаки ураження, не зволікайте — сміливо зрізайте весь пагін біля основи. Цей захід сприяє не лише зменшенню кількості шкідників, але й омолодженню куща, стимулюючи ріст нових здорових пагонів. Зрізані пагони також підлягають спалюванню.

Хімічна обробка — важка артилерія. У випадках сильного ураження або для профілактики подальшого поширення після механічного видалення уражених бруньок доцільно застосувати спеціальні препарати — акарициди. Ці хімічні засоби розроблені спеціально для боротьби з кліщами.

Обробку акарицидами слід проводити до початку цвітіння смородини, щоб мінімізувати негативний вплив на комах-запилювачів.

Обов’язково дотримуйтесь інструкцій виробника щодо приготування робочого розчину, норм витрати препарату та заходів безпеки під час обприскування. Використовуйте засоби індивідуального захисту (рукавички, респіратор, окуляри).

Використання сірковмісних препаратів. Обприскування кущів колоїдною сіркою або іншими сірковмісними засобами ефективне проти брунькового кліща. Обробку проводять у фазі набухання бруньок, повторюючи через 10-12 днів.​

Використання біопрепаратів на основі хижих кліщів-фітосейулюсів, які є природними ворогами брунькового кліща, сприяє зниженню чисельності шкідника.​

Профілактика ураження кліщом

Регулярне видалення сухих, пошкоджених та хворих гілок сприяє зменшенню місць зимівлі шкідників.​

Забезпечення рослин необхідними поживними речовинами підвищує їх стійкість до шкідників та хвороб.​

Використання здорових саджанців та дотримання карантинних заходів при введенні нових рослин у сад допомагає запобігти поширенню кліща.​

Дотримуючись цих рекомендацій, можна ефективно контролювати чисельність брунькового кліща на смородині та зберегти здоров’я і врожайність кущів.​