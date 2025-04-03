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Где есть продвижение врага на фронте: в DeepState сообщили
Противник, к сожалению, имеет успехи.
Появилась обновленная карта DeepState. Армия РФ продвинулась в Донецкой и Запорожье.
Об этом сообщает DeepState.
"Враг продвинулся в Пятихатках (Запорожская область) и Андреевке (Донецкая область)", - отметили в сообщении.
Ранее речь шла о том, что кафиры фактически захватили «Разлив» , контролируя около 90% села.