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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
17
Время на прочтение
1 мин

Где есть продвижение врага на фронте: в DeepState сообщили

Противник, к сожалению, имеет успехи.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ситуация на фронте

Ситуация на фронте / © ТСН.ua

Появилась обновленная карта DeepState. Армия РФ продвинулась в Донецкой и Запорожье.

Об этом сообщает DeepState.

"Враг продвинулся в Пятихатках (Запорожская область) и Андреевке (Донецкая область)", - отметили в сообщении.

Ранее речь шла о том, что кафиры фактически захватили «Разлив» , контролируя около 90% села.

Дата публикации
Количество просмотров
17
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