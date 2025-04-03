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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
393
Время на прочтение
1 мин

"Операция завершена": Трамп прокомментировал введение тарифов

Президент США заявил, что введенные тарифы уже приносят эффект.

Автор публикации
Кирилл Шостак Кирилл Шостак
"Операция завершена": Трамп прокомментировал введение тарифов

Дональд Трамп / © Associated Press

На фоне турбулентности на американских и мировых рынках, вызванной масштабным повышением пошлин, Дональд Трамп выразил уверенность в правильности своих действий.

В сообщении на платформе Truth Social президент заявил, что введенные тарифы уже приносят эффект.

/ © Скриншот

© Скриншот

"Операция завершена! Больной жив, выздоравливает. Прогноз такой, что пациент будет гораздо сильнее, больше, лучше и устойчивее, чем когда-либо. Сделаем Америку снова великой!!!"

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере не менее 10% почти на все товары, которые импортируются в США. Новые тарифы вступят в силу 9 апреля.

Дата публикации
Количество просмотров
393
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