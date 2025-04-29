Астрологічний прогноз на 29 квітня

Леопард / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: день сприятливий для початку нових справ, які тривалий час відкладалися на потім, – сьогодні енергії вистачить на будь-які проекти.

Символ дня: Леопард готується до стрибка.

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Стихія дня: Дерево.

Щасливий день: 3.

Щасливий колір дня: жовтий.

Щасливе каміння дня: карнеол, джеспіліт, рубін.

За яку частину тіла відповідає: потилиця.

Хвороби дня: хвороби, що почалися в цей день, можуть тривати довго і складно піддаватися лікуванню, тому необхідно відразу ж вжити відповідних заходів.

Харчування дня: необхідно відмовитися від зловживання кавою та алкоголем.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для поливу та добрива рослин.

Магія і містика дня: можна знімати псування, зроблене на самотність і безшлюбність.

Сни дня: сни цієї ночі збуваються рідко, тому не варті нашої уваги.

Табу дня: не можна відповідати агресією на агресію.

Цитата дня: «Зрештою любов ніщо інше, як свій відбиток у людях своїх достоїнств людини» (Ральф Волдо Емерсон).

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