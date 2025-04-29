Іменинниця дня: данський палац представив нове фото принцеси Бенедикти

Принцеса Бенедикті і королева Маргреті II / © Getty Images

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З нагоди свята королівський двір Данії поділився новим фото принцеси Бенедикти, у підписі під яким написано:

«У Її Королівської Високості принцеси Бенедикти сьогодні день народження, їй виповнюється 81 рік».

Принцеса Бенедикте / © kongehuset.dk

Зазнімкована принцеса в сірій сукні поверх якої одягнений червоний кардиган, її волосся зібране у високу зачіску, на обличчі виразний макіяж, на шиї золоте кольє та сережки у вухах. Також образ доповнює золота брошка на грудях, кілька браслетів та каблучок і червоний манікюр.

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Принцеса Бенедикте друга дочка короля Данії Фредеріка IX та Інгрід Шведської, молодша сестра екскоролеви Маргрете II, та тітка короля Фредеріка X.

Нагадаємо, сьогодні також день народження святкує іспанська інфанта Софія — молодша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI. Їй виповнюється 18 років.