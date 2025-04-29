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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Іменинниця дня: данський палац представив нове фото принцеси Бенедикти

Сьогодні, 29 квітня, 81 рік виповнюється молодшій сестрі королеви Данії Маргрете II — принцесі Бенедикті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Бенедикті та королева Маргреті II

Принцеса Бенедикті і королева Маргреті II / © Getty Images

З нагоди свята королівський двір Данії поділився новим фото принцеси Бенедикти, у підписі під яким написано:

«У Її Королівської Високості принцеси Бенедикти сьогодні день народження, їй виповнюється 81 рік».

Принцеса Бенедикте / © kongehuset.dk

Принцеса Бенедикте / © kongehuset.dk

Зазнімкована принцеса в сірій сукні поверх якої одягнений червоний кардиган, її волосся зібране у високу зачіску, на обличчі виразний макіяж, на шиї золоте кольє та сережки у вухах. Також образ доповнює золота брошка на грудях, кілька браслетів та каблучок і червоний манікюр.

Принцеса Бенедикте друга дочка короля Данії Фредеріка IX та Інгрід Шведської, молодша сестра екскоролеви Маргрете II, та тітка короля Фредеріка X.

Нагадаємо, сьогодні також день народження святкує іспанська інфанта Софія — молодша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI. Їй виповнюється 18 років.

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