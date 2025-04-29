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Астрологический прогноз на 29 апреля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала новых дел, которые долгое время откладывались на потом — сегодня энергии хватит на любые проекты.
Символ дня: леопард, готовящийся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: карнеол, джеспилит, рубин.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго и сложно поддаваться излечению, поэтому необходимо сразу же принять соответствующие меры.
Питание дня: необходимо отказаться от злоупотребления кофе и алкоголем.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для полива и удобрения растений.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество и безбрачие.
Сны дня: сны нынешней ночи сбываются редко, поэтому не стоят нашего внимания.
Табу дня: нельзя отвечать агрессией на агрессию.
Цитата дня: «В конечном счете любовь не что иное, как отражение в людях собственных достоинств человека» (Ральф Уолдо Эмерсон).
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