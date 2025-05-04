День ангела 4 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 4 травня, день ангела / © Pixabay

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Хто святкує день ангела 4 травня

4 травня 2025 року привітайте з іменинами Пеларгею.

Пеларгея — давньогрецьке походження, означає “морська”. В дитинстві загадкова, має багато друзів, легко заводить нові знайомства. В дорослому віці стає дуже привабливою, на перше місце завжди ставить стосунки з людьми, її можна назвати вірним другом.

День ангела 4 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 4 травня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди охороняв тебе від бід, спрямовував на добрі вчинки та дарував мир, любов і гармонію у житті. Нехай серце буде сповнене світла, а кожен день — нових надій та звершень!

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З Днем ангела, дорога (ий)! Хай твій охоронець завжди буде поруч, підтримує тебе в труднощах і дарує натхнення у щасливі миті. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, любові й добрих людей. Здоров’я тобі, душевного спокою і безмежного тепла!

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У День твого ангела бажаю, щоб небеса завжди були прихильними до тебе. Хай серце не знає тривог, думки будуть чистими, а дорога життя — рівною й благословенною. Нехай твоя віра буде джерелом сили, а любов — вічним оберегом.

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Нехай у День ангела Господь обдарує тебе благодаттю, а твій небесний покровитель охороняє на кожному кроці. Бажаю щирої молитви в серці, мудрості в думках і сили у душі. Нехай твоя дорога буде світлою, а життя — сповнене Божої ласки.

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Вітаю з Днем ангела! Хай добрий небесний охоронець щодня тримає тебе за руку, відводить від тривог і наповнює життя миром, добром і щастям. Будь здоров (а), натхненн (а) і завжди під Божим захистом!