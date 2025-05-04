День ангела 4 мая: кого и как поздравлять с именинами

Какой сегодня, 4 мая, день ангела / © Pixabay

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Кто празднует день ангела 4 мая

4 мая 2025 года поздравьте с именинами Пеларгея.

Пеларгея — древнегреческое происхождение, означает “морская”. В детстве загадочная, имеет много друзей, легко заводит новые знакомства. Во взрослом возрасте становится очень привлекательной, во главу угла всегда ставит отношения с людьми, ее можно назвать верным другом.

День ангела 4 мая — душевные поздравления в прозе

День ангела 4 мая — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю тебя с Днем ангела! Желаю, чтобы твой небесный покровитель всегда охранял тебя от бед, устремлял на добрые поступки и даровал мир, любовь и гармонию в жизни. Пусть сердце будет исполнено света, а каждый день — новых надежд и свершений!

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С Днем ангела, дорогая (ый)! Пусть твой охранник всегда будет рядом, поддерживает тебя в трудностях и дарит вдохновение в счастливые мгновения. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место радости, любви и добрых людей. Здоровье тебе, душевного покоя и безграничного тепла!

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В День твоего ангела желаю, чтобы небеса всегда были благосклонны к тебе. Пусть сердце не знает тревог, мысли будут чистыми, а путь жизни — ровным и благословенным. Пусть твоя вера будет источником силы, а любовь — вечным оберегом.

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Пусть в День ангела Господь одарит тебя благодатью, а твой небесный покровитель хранит на каждом шагу. Желаю искренней молитвы в сердце, мудрости в мыслях и силы в душе. Пусть твой путь будет светлым, а жизнь — исполнена Божьей милости.

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Поздравляю с Днем ангела! Пусть добрый небесный хранитель каждый день держит тебя за руку, отводит от тревог и наполняет жизнь миром, добром и счастьем. Будь здоров (а), вдохновен (а) и всегда под Божьей защитой!