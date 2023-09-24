У МЗС Австрії заявили, що з Росією треба говорити: деталі

У МЗС Австрії виступили за збереження діалогу з Москвою. При цьому у відомстві визнали, що Росія намагається у неоімперіалістичний спосіб захопити іншу державу.

Про це міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив в інтерв'ю агентству АРА, пише "Укрінформ".

Що відомо

На думку Шалленберга, з Москвою треба говорити. Як аргумент він наводить глобальні питання, від клімату до роззброєння, в яких прогрес можливий лише через діалог з агресором. Водночас політик наголосив, що Росія намагається захопити іншу державу.

"З нашої західної точки зору, звичайно, це складно. Росія намагається в неоімперіалістичний спосіб просто захопити іншу державу. Це не та ситуація, коли ми можемо сидіти склавши руки і нічого не робити, адже це питання нашої власної безпеки. Ми живемо за допомогою того, що всі, незалежно від того, чи мають вони ядерну зброю, чи ні, дотримуються міжнародного права", – додав він.

Очільник МЗС Австрії пояснив, що сьогодні є різні центри сили – Сполучені Штати, Європа, Китай, Росія. Відтак потрібно тримати канали діалогу відкритими. "Говорити на рівних, на основі поваги, а не читати лекції з піднятим вказівним пальцем", – підсумував Шалленберг.

Ми також повідомляли, що ексміністерка закордонних справ Австрії Карін Кнайсль переїде жити до Санкт-Петербурга. Раніше вона танцювала на своєму весіллі з російським диктатором Володимиром Путіним.

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