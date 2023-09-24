Учасниця "Голосу країни-13" приголомшила унікальним народним тембром

Поборотися за участь у проєкті прийшла донька священника, 20-річна Вероніка Мартинюк.

На початку повномасштабної війни вокалістка створила хор. Однак Вероніка більше мріє стати саме сольною співачкою. Учасниця проєкту переконана, що "Голос країни" допоможе їй втілити мрію у життя.

"Хор завжди буде зі мною, я завжди буду його підтримувати, завжди буду допомагати. Хочеться реалізуватися, як сольна артистка. Я думаю, що мені це вдасться", - поділилася Вероніка.

На сцені шоу Мартинюк виконала українську колядку "Роди, Боже, жито". Тренери були приголомшені унікальним народним голосом учасниці. Артем Пивоваров та Іван Клименко розвернули свої крісла, адже лише в їхніх командах були вільні місця. Вероніка не очікувала, що їй доведеться обирати між двома тренерами.

Вероніка Мартинюк / Фото: скриншот з відео

"Я не думала, що мені доведеться обирати. Насправді з одного боку я дуже щаслива, а з іншого – дуже складний вибір. І Артем, і Іван для мене є прикладом в музиці, прикладом в продюсуванні. В Артема взагалі зашквал енергії. Я говорила, що я для нього занадто спокійна. Він до мене ніколи не повернеться. Знаєте, завжди потрібно йти за покликом свого серця. Я оберу Артема", - прокоментувала вокалістка.

Врешті, Вероніка Мартинюк стала останньою учасницею у команді Артема Пивоварова.

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