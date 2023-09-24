Участница "Голосу країни-13" ошеломила уникальным народным тембром

Побороться за участие в проекте пришла дочь священника, 20-летняя Вероника Мартынюк.

В начале полномасштабной войны вокалистка создала хор. Однако Вероника больше мечтает стать именно сольной певицей. Участница проекта убеждена, что "Голос країни" поможет ей воплотить в жизнь мечту.

"Хор всегда будет со мной, я всегда буду его поддерживать, всегда буду помогать. Хочется реализоваться, как сольная артистка. Я думаю, что мне это удастся", — поделилась Вероника.

На сцене шоу Мартынюк исполнила украинскую колядку "Роди, Боже, жито". Тренеры были ошеломлены уникальным народным голосом участницы. Артем Пивоваров и Иван Клименко развернули свои кресла, ведь только в их командах были свободные места. Вероника не ожидала, что ей придется выбирать между двумя тренерами.

Вероника Мартынюк / Фото: скриншот с видео

"Я не думала, что мне придется выбирать. На самом деле с одной стороны я очень счастлива, а с другой – очень сложный выбор. И Артем, и Иван для меня являются примером в музыке, примером в продюсировании. У Артема вообще зашквал энергии. Я говорила, что я для него слишком спокойна. Он ко мне никогда не развернется. Знаете, всегда нужно идти по зову своего сердца. Я выберу Артема", — прокомментировала вокалистка.

Наконец, Вероника Мартынюк стала последней участницей в команде Артема Пивоварова.

Смотрите "Голос країни-13" по воскресеньям в 21:00 на канале "1+1 Украина".

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