Відень назвав блокування РФ українського зерна "ляпасом країнам Африки"

З боку ЄС немає жодних санкцій щодо продовольства чи зерна з Росії.

Припинення Росією "зернової угоди" та блокування українських портів з погрозами - ляпас країнам Африки та всім іншим державам, які залежать від українського зерна.

Про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг, повідомляє "Укрінформ".

"Цинізм російської сторони не має собі рівних. Це – діаметральне протиріччя з тим наративом, який вони поширюють. Це ляпас країнам Африки та інших регіонів, які залежать від цього зерна", - наголосив Шалленберг.

За його словами, Євросоюз робив російській стороні низку пропозицій, аби задовільнити її "легітимні вимоги". Утім, Москва не пішла назустріч. Тим часом зі сторони ЄС немає жодних санкцій щодо продовольства чи зерна з РФ, наголошує голова австрійського МЗС.

"Була можливість, була гнучкість, але не з російського боку… Я думаю, що цілком зрозуміло, що ми маємо ситуацію, коли Москва цинічно використовує голод як зброю, а також бомбардує головні порти – це реакція", - заявив австрійський міністр.

Нагадаємо, 17 липня прессекретар президента-диктатора РФ Дмитро Пєсков заявив, що Росія виходить із "зернової угоди". Згодом у Міноборони РФ заявили, що вважатимуть судна з українським зерном "перевізниками зброї". Також там зазначили, що всі судна, які прямуватимуть до українських портів, будуть вважатися залученими до російсько-української війни на боці України.

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