За яким принципом діє армія РФ: пояснення експерта

Ворожа армія застосовує застарілий підхід, який не працює в сучасних умовах.
Російські генерали керуються бойовими статутами 40-60-х років. Очікувано, що це не дає жодного результату.
Про це в ефірі "Еспресо" розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула.
Який принцип у росіян
Як наголосив Притула, російські генерали діють так, як прописано у бойових статутах. Вони розуміють, що у такому разі не мають жодних проблем з прокуратурою, навіть попри великі втрати. Тож продовжують працювати так, як і працювали.
В основі – танки, танки й ще раз танки. Безумовно, в Україні таких можливостей немає, натомість є дещо інше – протитанкові засоби, які надали партнери. З огляду на це сенс російської тактики просто-таки нівелюється.
"Це ми з вами розуміємо, що сенсу в цьому нема, але з тої сторони діють зовсім за іншою логікою, нелюдською, тобто там логіка така: командир приймає рішення як написано в бойовому статуті, бо якщо він прийме його якось по-іншому, то проти нього буде діяти прокуратура", – каже полковник запасу СБУ.
Дії ворожої армії чітко прописані у підручнику, і росіяни правилами не нехтують:
- попереду йде танк з тралом;
- позаду десяток танків;
- вони знищуються.
Противнику байдуже на те, що це не дає жодного результату. Як підкреслює експерт, для них сам процес є результатом.
"Ерунда война, главное – манёвр", – саме так описав тактику армії РФ Михайло Притула.
Нагадаємо, російські війська намагаються змінити тактику на Бахмутському напрямку через численні невдачі.
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