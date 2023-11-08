За яким принципом діє армія РФ: пояснення експерта

Ворожа армія застосовує застарілий підхід, який не працює в сучасних умовах.

Російські генерали керуються бойовими статутами 40-60-х років. Очікувано, що це не дає жодного результату.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула.

Який принцип у росіян

Як наголосив Притула, російські генерали діють так, як прописано у бойових статутах. Вони розуміють, що у такому разі не мають жодних проблем з прокуратурою, навіть попри великі втрати. Тож продовжують працювати так, як і працювали.

В основі – танки, танки й ще раз танки. Безумовно, в Україні таких можливостей немає, натомість є дещо інше – протитанкові засоби, які надали партнери. З огляду на це сенс російської тактики просто-таки нівелюється.

"Це ми з вами розуміємо, що сенсу в цьому нема, але з тої сторони діють зовсім за іншою логікою, нелюдською, тобто там логіка така: командир приймає рішення як написано в бойовому статуті, бо якщо він прийме його якось по-іншому, то проти нього буде діяти прокуратура", – каже полковник запасу СБУ.

Дії ворожої армії чітко прописані у підручнику, і росіяни правилами не нехтують:

попереду йде танк з тралом;

позаду десяток танків;

вони знищуються.

Противнику байдуже на те, що це не дає жодного результату. Як підкреслює експерт, для них сам процес є результатом.

"Ерунда война, главное – манёвр", – саме так описав тактику армії РФ Михайло Притула.

Нагадаємо, російські війська намагаються змінити тактику на Бахмутському напрямку через численні невдачі.

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