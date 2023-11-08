Зима прийшла: Карпати засипало снігом та вдарив мороз (відео)

Крім сильного вітру та заметілі, також була обмежена видимість.

На Чорногірському хребті синоптики фіксують сильну негоду - там йде сніг, а температура повітря опустилася до мінус одного.

Відповідне відео оприлюднив рятувальник ДСНС в Івано-Франківської області Василь Фіцак.

За його словами, на Чорногірський хребет прийшла справжня зима. Там вже спить сніг, а пориви вітру досягли дев’яти метрів на секунду.

В Чорногірському гірсько пошуково-рятувальному посту повідомили, що така погода на хребті була від ранку 8 листопада. Крім сильного вітру та заметілі, також була обмежена видимість. Температура опустилася до мінус одного градусу.

На Чорногорі хурделиця - там погана видимість та мороз

Нагадаємо, що через негоду мешканці двох областей залишилися без світла.

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