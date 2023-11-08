В Україні хочуть спростити доступ малих фермерів до публічних закупівель

Ініціатива може принести додаткові гроші фермерам на місцях, економлячи, при цьому, мільйони бюджетних коштів.

В Комітеті агрополітики хочуть запустити механізм інтеграції малих фермерів у дрібні закупівлі.

Таку ініціативу презентував член аграрного комітету ВРУ, народний депутат України від політичної партії "ЗА МАЙБУТНЄ" Сергій Лабазюк. Ключова ідея – часткове поєднання Державного аграрного реєстру до Prozzorro.

За його словами, нині малі фермери продають свій товар або через посередників, або у роздріб. Така схема знижує прибутки аграріїв - натомість заробляють посередники. При цьому, публічні закупівлі, які фінансуються коштом комунальних бюджетів або державного бюджету, несуть додаткові витрати.

Ініціатива не буде стосуватися великих багатомільйонних контрактів, втім хоче сприяти органам місцевого самоврядування та дрібним обєктам державної власності об'єкти у придбанні агропродукції у фермерів напряму.

"Ми порівняли середні ціни публічних закупівель та гуртових ринках (які і так дорожчі за пряму ціну виробника). Різниця від 75% до 135%. Тобто цибулю купують не по 9 грн, а по 20 грн. І питання логістики та обліку, навівть у довгострокових контрактах, не виправдовує такий розрив. Тож ми з командою запропонували механізм, що може це змінити. З одного боку - дати фермеру прямий контакт з регіональним замовником, з іншого - зекономити державні кошти на закупівлях агропродукції", - наголосив народний депутат.

Система передбачає наступний алгоритм: фермери, які бажають подати заявку на участь у закупівлях, реєструються у Державному аграрному реєстрі та заповнюють відповідну форму.

Мінагрополітики перевіряє звітність суб’єкта, що визначити, що це реальний виробник та вносить його до переліку. Далі програмний інтерфейс ДАРу зв’язує цей перелік з системою Prozorro, після чого замовник, за бажання, може скористатися цим механізмом та натиснути кнопку "сповістити учасників ДАР про закупівлю в регіоні".

"Нашу ініціативу вже підтримали у Комітеті. У разі її запровадження, протягом наступного року вона може принести додаткові мільярди фермерам на місцях, економлячи, при цьому, мільйони бюджетних коштів", - резюмував Лабазюк.