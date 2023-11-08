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Відстрочку від мобілізації отримала ще одна категорія громадян: яка саме

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Відстрочку від мобілізації отримала ще одна категорія громадян: яка саме

Мобілізація в Україні

Цій категорії надається право відтермінування призову на військову службу в армії.

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії громадян. Йдеться про співробітників ДСНС.

Про це повідомив нардеп Дмитро Разумков.

Деталі

На засіданні ВР ухвалили закон 9274, спрямований на удосконалення законодавства, що діє у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період. Його підтримало 269 депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що одним із завдань законопроєкту є відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС.

Нагадаємо, правозахисник і військовий Масі Найєм поділився порадами, що потрібно для реформи ВЛК.

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Дата публікації
Перегляди
1569
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