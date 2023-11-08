Відстрочку від мобілізації отримала ще одна категорія громадян: яка саме

Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає відстрочку від мобілізації для ще однієї категорії громадян. Йдеться про співробітників ДСНС.

Про це повідомив нардеп Дмитро Разумков.

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На засіданні ВР ухвалили закон 9274, спрямований на удосконалення законодавства, що діє у сфері цивільного захисту, підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері цивільного захисту у мирний час та в особливий період. Його підтримало 269 депутатів.

У пояснювальній записці зазначається, що одним із завдань законопроєкту є відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації працівників органів та підрозділів ДСНС.

Нагадаємо, правозахисник і військовий Масі Найєм поділився порадами, що потрібно для реформи ВЛК.

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