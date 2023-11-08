По какому принципу действует армия РФ: объяснение эксперта

Российские генералы руководствуются боевыми уставами 40-60-х годов. Ожидается, что это не приносит никакого результата.

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт, полковник запаса СБУ, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула.

Какой принцип у россиян

Как отметил Притула, российские генералы поступают так, как прописано в боевых уставах. Они понимают, что в таком случае нет никаких проблем с прокуратурой, даже несмотря на большие потери. Так что продолжают работать так, как и работали.

В основе – танки, танки и еще раз танки. Безусловно, в Украине таких возможностей нет, но есть несколько иное – противотанковые средства, предоставленные партнерами. Учитывая это, смысл российской тактики просто-таки нивелируется.

"Это мы с вами понимаем, что смысла в этом нет, но с той стороны действуют совсем по другой логике, бесчеловечной, то есть там логика такая: командир принимает решение как написано в боевом уставе, потому что если он примет его как-то по-другому, то против него будет действовать прокуратура", – говорит полковник запаса СБУ.

Действия вражеской армии четко прописаны в учебнике, и россияне правилами не пренебрегают:

впереди идет танк с тралом;

позади десяток танков;

они уничтожаются.

Противнику безразлично, что это не дает никакого результата. Как подчеркивает эксперт, для них сам процесс является результатом.

"Глупая война, главное – манёвр", – именно так описал тактику армии РФ Михаил Притула.

Напомним, российские войска пытаются изменить тактику на Бахмутском направлении из-за многочисленных неудач.

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