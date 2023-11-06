Окупанти штурмують фланги Авдіївки: воїни ЗСУ розповіли про ситуацію на цій лінії фронту

Окупанти штурмують не лише Авдіївку, а й почали розвивати активні дії на її флангах. Поки місто оточити їм не вдається завдяки діям ЗСУ.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко.

Окупанти на Авдіївському напрямку обстрілюють наші позиції з різних видів озброєння. Також вони скидають гранати з дронів. Військовий Олег розповідає, що днями на сусідню позицію прилетіло аж два дрони-камікадзе. На щастя, люди залишилися живими.

"Це власне фланг Авдіївки. Бої на околиці міста стихли. Зате нині добре чутно, як обстрілюють саме місто з артилерії та авіабом. Якраз чуємо, як відлуння розноситься по обрію. Ну, а тут на позиціях щойно почули ворожу пташку. Так її називають бійці", - каже Юлія Кирієнко.

Юлія Кирієнко

Знімальна група ТСН помітила ворожий дрон, який тут літає. Воїни порадили не привертати увагу до себе та перечекати, щоб потім він не повернувся вже з "подарунком". Також тут бійці звели укриття.

Воїни ЗСУ кажуть, що ворожа техніка тут не пройде через мінні поля, а ще тут наші захисники добре окопались, щоб протистояти ворожій піхоті.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Новини ТСН 12:00 за 6 листопада 2023 року | Новини України

Нагадаємо, кандидат історичних наук, професор Празького університету, військовий експерт Юрій Федоров розповів, навіщо Путіну Авдіївка.

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