Жінка отримала листівку, відправлену 42 роки тому: звідки вона прибула та кому адресована (фото)

Здивована британка отримала листівку з Австралії, відправлену 42 роки тому.

Про це пише NTK.

Самата Вільямс не знає, хто одержувач і де він перебував упродовж понад чотирьох десятиліть.

46-річна жінка розповіла, що листівка прибула до неї додому, де вона мешкає з двома дітьми.

Там було написано: "Дорогий Педже, ти не повіриш, але щойно прочитав твій лист від 8 травня. Перепрошую, що не вийшов на зв'язок, але що ти можеш розповісти? Напишу завтра, сподіваюся, тобі сподобалося літо".

Листівка із зображенням Сіднейського мосту Гарбор-Брідж на лицьовій стороні була адресована Стіву Педжетту.

Листівка, відправлена 42 роки тому / Фото: needtoknow.co.uk

Приголомшена Саманта думає, що раніше він жив у їхньому будинку у Вестгейт-он-Сі, недалеко від Маргіта, Кент, зі своїми батьками Ліліан та Денісом.

Листівка була надіслана 27 серпня 1981 року і, нарешті, подолала майже 17 000 км, щоб дістатися до Великої Британії.

На момент відправлення король Чарльз одружився з принцесою Діаною, Маргарет Тетчер була прем'єр-міністеркою, а "Ліверпуль" був чемпіоном. Саманті тоді було лише чотири роки.

Наразі вона намагається розшукати Стіва або його родину, щоб передати це.

Листівка, відправлена 42 роки тому / Фото: needtoknow.co.uk

Саманта, чиїм дітям сім і дев'ять років, розповіла, що один із нащадків узяв її до рук і спочатку подумав, що це різдвяна листівка.

Вона сказала: "Мені дуже хотілося б знайти Стіва Педжетта і передати йому листівку від його приятеля з Австралії. Але, попри всі розпитування, ми не можемо його знайти. Наш сусід знав цю сім'ю, але, на жаль, він помер, тож наразі це загадка. Думаю, Стіву Педжетту зараз було б за 50 або 60, але я впевнена, що він хотів би знати, що його друг Джеррі написав йому, хоч і 42 роки тому. На ній стоїть марка всього 35 центів, тож, можливо, вона застрягла в сортувальному офісі в Австралії чи тут".

Нагадаємо, чоловік повернувся до бару через 15 років, щоб сплатити рахунок. 2008 року він разом з друзями розважався у закладі. Наприкінці вечора вони втекли, не заплативши.

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