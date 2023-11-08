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У Швейцарії пілот Боїнга екстрено зупинив літак під час набору швидкості (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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У Швейцарії пілот Боїнга екстрено зупинив літак під час набору швидкості (відео)

Прапор Швейцарії / Фото: pixabay.com

Повітряне судно вже набрало швидкість майже у 260 кілометрів на годину. 

У Швейцарії пілот Боїнга вирішив негайно зупинити літак під час його набору швидкості для зльоту.

Про це пише російський BILD.

Як стало відомо, літак Airbus авіакомпанії Edelweiss Air мав відправитися з Цюріха до Португалії, проте під час розгону пілот зауважив, що судно починає кренитися. Цієї миті повітряне судно вже набрало швидкість майже у 260 кілометрів на годину. 

Екіпаж вирішив перервати зліт і почати екстрене гальмування, через що літак різко занесло убік.

У Швейцарії пілот Боїнга екстрено зупинив літак під час набору швидкості

У Швейцарії пілот Боїнга екстрено зупинив літак під час набору швидкості

Нагадаємо, що Швейцарія платитиме українським біженцям від 1000 до 4000 доларів у разі добровільного повернення на батьківщину.

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Дата публікації
Перегляди
656
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