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Участь Лаврова у засіданні Ради міністрів ОБСЄ під питанням: що сталося

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Участь Лаврова у засіданні Ради міністрів ОБСЄ під питанням: що сталося

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров / Фото: Associated Press

Є логістичні моменти, які потрібно врегулювати.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров хоче відвідати засідання Ради міністрів ОБСЄ, яке відбудеться з 30 листопада по 1 грудня у Скоп'є, Північна Македонія. Однак є маленький нюанс: повітряний простір у ЄС закритий для російських державних літаків, тож достеменно невідомо, чи зможе представник держави-агресорки взяти участь у зустрічі.

Про це повідомив голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, зазначає Albanian Daily News.

"Кілька днів тому я отримав листа від міністра закордонних справ Росії, в якому він наголосив на проханні забезпечити його присутність у Скоп'є. Навколо цього прохання є певні складнощі, бо повітряний простір Північної Македонії та наших сусідів закритий для державних рейсів з Росії, тому тут потрібно докласти певних логістичних зусиль", – заявив Османі.

Все залежатиме від рішень, наголосив він, які будуть ухвалені наступними днями. Османі висловив сподівання, що в підсумку усім вдасться опинитися у Скоп'є.

Росія спричинила проблеми

Очільник МЗС також додав, що організація наразі стикнулася із низкою викликів, зокрема:

  • потужною кризою через заблокований бюджет з 2021 року;
  • на деякі посади не вдається знайти лідерів;
  • через російську блокаду немає країни, яка головуватиме наступного року.

Крім того, агресія Росії (як члена ОБСЄ) проти України спричинила історично низький рівень довіри між країнами-учасницями. Тепер рішення не можуть ухвалюватися шляхом консенсусу.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про необхідність виключити Росію зі складу ОБСЄ. Він вчергове наголосив, що РФ є головною загрозою для Європи.    

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Дата публікації
Перегляди
1433
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