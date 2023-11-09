В Рио-де-Жанейро гигантская волна смыла людей (видео)

Волна смыла отдыхающих и добралась до автомобильной парковки.

Волна смыла людей с пляжей Рио-де-Жанейро. Она поднялась высотой 3,5 метра и дошла даже до припаркованных автомобилей.

Об этом сообщает российский BILD.

Как стало известно, в разгар отдыха гигантская волна высотой 3,5 метра упала на пляже Рио-де-Жанейро. Она смыла отдыхающих и добралась до автомобильной парковки. По словам очевидцев, ничто не предвещало приближение стихии.

Метеорологи считают, что так называемую спящую волну возможно повлек за собой шторм в Атлантическом океане. К счастью, обошлось без пострадавших.

Волна смыла людей с пляжей Рио-де-Жанейро

Напомним, что в Швейцарии пилот Боинга экстренно остановил самолет во время набора скорости.