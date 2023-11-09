Кто временно возглавит Минмолодежьспорта: все, что известно о Матвее Бедном

Мавий Бедный был заместителем министра молодежи и спорта Украины с июля 2020 года.

На заседании 9 ноября Кабмин назначил исполняющим обязанности министра спорта Матвея Бедного.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Матвей Бедный был заместителем Министра молодежи и спорта Украины с июля 2020 года. До этого он являлся помощником-консультантом народного депутата Украины, а также занимал должность директора департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

Матвей Бедный Фото: tribuna

Что известно о Матвее Бедном

43-летний Матвей Бедный — киевлянин. Учился в Национальном университете физического воспитания и спорта.

Впоследствии получал образование в Киевском национальном торгово-экономическом университете. Изучал деньги компании.

Матвей Бедный учился в Межрегиональной академии управления персоналом и Национальной академии государственного управления при Президенте Украины.

Работал тренером в ГП "Фаворит-С" в Киеве, а затем стал руководителем этого фитнес-клуба.

В 2016 году Матвей Бедный стал главным специалистом отдела приоритетных неолимпийских видов спорта департамента физической культуры и неолимпийских видов спорта, а также возглавил департамент физической культуры и неолимпийских видов спорта Министерства молодежи и спорта Украины.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада проголосовала за увольнение Вадима Гутцайта с должности министра молодежи и спорта Украины. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что во время выступления в Раде Гутцайт заявил, что продолжит работу в Национальном олимпийском комитете (НОК).

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