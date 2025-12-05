График отключений электроэнергии 6 декабря: где и когда не будет света в Украине

Свет / © unsplash.com

В среду, 6 декабря, на всей территории Украины будут действовать ограничения электропотребления. Причиной введения графиков стали последствия массированных российских ракетно-дроновых атак, повредивших энергообъекты страны.

Об этом пишет «Укрэнерго».

Графики, которые будут действовать в течение суток

Повременные отключения электроэнергии:

с 00:00 до 23:59 — от 0,5 до 2,5 очередей в зависимости от нагрузки системы.

Ограничение мощности для промышленности:

с 00:00 до 23:59 — отдельная линия контроля для предприятий и крупных производственных потребителей.

Энергетики отмечают, что изменения возможны в любой момент — гражданам советуют следить за сообщениями местных облэнерго.

Когда подача света восстанавливается по графику, специалисты призывают не включать все приборы. Чрезмерная нагрузка может создавать риски повторных аварийных отключений. Лучше всего равномерно распределять потребление и избегать пиковых периодов.

Украинцев просят пристально следить за графиком и планировать бытовые процессы раньше времени.

Напомним, в Черниговской области 5 декабря произошла масштабная авария в сети, которая примерно в 14:12 оставила без света почти 90% потребителей. По информации «Черниговоблэнерго», причиной стала системная авария, а энергетические бригады сразу же приступили к восстановительным работам. Точные сроки возвращения электроснабжения еще не назвали, жителей призвали сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.