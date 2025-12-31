ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
67
Время на прочтение
1 мин

В США сделали заявление об "решающей фазе" переговоров по Украине

В Вашингтоне уверены, что Трамп имеет потенциал собрать стороны конфликта за столом переговоров.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
США.

США. / © Associated Press

В канун Нового года мирные переговоры по Украине входят в решающую фазу. Посадить за стол переговоров представителей Киева и Москвы может только президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер в соцсети Х.

По его словам, Трамп имеет потенциал собрать стороны конфликта за столом переговоров и проверить возможность достижения мирного соглашения

"В канун Нового года, когда переговоры по войне в Украине вступают в решающую фазу, президент США Дональд Трамп является единственным лидером, способным собрать обе стороны конфликта за стол переговоров", - пишет он.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры по миру на самом высоком уровне. По его словам, встреча представителей стран Коалиции желающих состоится в ближайшее время и запланирована на 3 января в Украине.

Дата публикации
Количество просмотров
67
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie