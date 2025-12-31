В США сделали заявление об "решающей фазе" переговоров по Украине

США. / © Associated Press

Реклама

В канун Нового года мирные переговоры по Украине входят в решающую фазу. Посадить за стол переговоров представителей Киева и Москвы может только президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер в соцсети Х.

По его словам, Трамп имеет потенциал собрать стороны конфликта за столом переговоров и проверить возможность достижения мирного соглашения

Реклама

"В канун Нового года, когда переговоры по войне в Украине вступают в решающую фазу, президент США Дональд Трамп является единственным лидером, способным собрать обе стороны конфликта за стол переговоров", - пишет он.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал новые переговоры по миру на самом высоком уровне. По его словам, встреча представителей стран Коалиции желающих состоится в ближайшее время и запланирована на 3 января в Украине.