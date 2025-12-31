Миротворцы ЕС

Страны Европы готовы присоединиться к коалиции наблюдателей за потенциальным прекращением огня между Россией и Украиной. План по гарантиям безопасности для Украины уже проработан военными экспертами Великобритании и Франции совместно с Брюсселем.

Об этом стало известно WELT из дипломатических источников в Брюсселе.

Франция и Великобритания, как отмечают источники, могут предоставить до 10–15 тысяч сухопутных военных в течение первых шести месяцев в случае необходимости. Кроме того, обе страны готовы участвовать в наблюдении за прекращением огня даже без мандата ООН или ЕС – достаточно приглашения от Украины.

Мониторинг прекращения огня из воздуха и моря планируется осуществлять соседними государствами. Турция может обеспечить контроль в Черноморском регионе.

Дипломатические источники добавляют, что Россия, вероятно, займет более жесткую позицию на переговорах из-за заявленных налетов украинских дронов на резиденцию Путина, что Кремль квалифицирует как попытку срыва переговоров. Украинская сторона отрицает какое-либо нападение и призывает международных партнеров не реагировать на бездоказательные обвинения.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о существенных сдвигах в переговорах по завершению войны в Украине. По его словам, США впервые официально задекларировали готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины после достижения мира, что предполагает даже присутствие американского контингента на линиях разграничения.

В то же время канцлер ФРГ Мерц заявил, что при гарантиях безопасности от США западные миротворцы могут применять силу против российской армии в случае нарушения перемирия в Украине.

Также сообщалось, что Вильнюс готов предоставить войска и военные обучающие мощности для совместных сил союзников. Президент подчеркнул, что вопрос мира в Украине не может решаться без Украины.

Кроме того, направить своих военнослужащих для миротворческой миссии в Украине может и Швейцария, если Совбез ООН или ОБСЕ дадут на это мандат.