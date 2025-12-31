Почему США и ЕС не введут войска в Украину: генерал СБУ дал неутешительный прогноз

ВСУ на фронте / © Associated Press

Идея размещения американских или европейских войск на территории Украины выглядит крайне маловероятной.

Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ, заместитель председателя Службы безопасности Украины в 2014-2015 годах Виктор Ягун.

В качестве примера Ягун привел ситуацию с формированием немецкой бригады в Литве. Несмотря на то, что Литва является членом НАТО и ЕС и находится в относительной безопасности под зонтиком Альянса, Берлин столкнулся с кадровыми трудностями.

«Германия должна была сформировать и обеспечить присутствие бригады в 5000 человек на территории Литвы. Они не смогли сформировать полноценную бригаду по одной простой причине — немцы не хотят служить за пределами Германии. Это о немцах», — отметил генерал.

Похожая ситуация наблюдается и во Франции. По словам эксперта, французское законодательство разрешает отправлять на постоянной основе за границу преимущественно силы «Иностранного легиона».

«Сам легион составляет 10 тысяч человек. В Украину из них могут отправить не больше 1-2 тысяч. Что это даст? Они будут присутствовать где-нибудь в Одессе», — объяснил Ягун.

Британия, по оценкам эксперта, также теоретически могла предоставить ограниченный контингент в пределах 2 тысяч военных.

Что касается Соединенных Штатов, по словам эксперта, то здесь главным препятствием является сложная политическая процедура. В настоящее время крупнейшие американские базы в Европе расположены не дальше Польши, в том числе вблизи Вроцлава (западная часть страны). Перемещение контингента вглубь Восточной Европы, например во Львов, требует серьезных политических решений.

«Чтобы принять кардинальное решение, разместить их хотя бы во Львове, нужно решение не только президента, но и подтверждение на законодательном уровне либо в Конгрессе, либо в Сенате», — подытожил Виктор Ягун.

Эксперт подчеркнул, что рассчитывать на физическое присутствие значительных сил союзников непосредственно в Украине на данном этапе не приходится.

Напомним, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о существенных сдвигах в переговорах по завершению войны в Украине. По его словам, США впервые официально задекларировали готовность участвовать в обеспечении безопасности Украины после достижения мира, что предполагает даже присутствие американского контингента на линиях разграничения.