Санта-Клаус заговорит по-украински: письма от маленьких украинцев официально добавлены в почту Лапландии

Санта-Клаус добавляет украинский к перечню официальных языков переписки

Офис Санта-Клауса поддержал инициативу по переписке на украинском языке, поэтому дети смогут переписываться с волшебником на родном языке.

Об этом уполномоченной по защите государственного языка Елене Ивановской сообщило Министерство иностранных дел Украины.

В частности, стало известно, что украинский язык официально добавят к перечню языков, которыми пользуется почтовое отделение Санта-Клауса. Теперь маленькие украинцы смогут не только писать письма в Лапландию на родном языке, но и получать ответы на украинском.

Инициатива появилась еще в сентябре, когда уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась в МИД Украины с просьбой поддержать предложение граждан. Впоследствии посольство Украины в Финляндии получило официальное подтверждение от руководительницы почтового отделения Санта-Клауса Кати Тервонен.

Офис и Почта Санты в Лапландии начали техническую подготовку для внедрения украинского языка.

Процесс настраивается так, чтобы в кратчайшие сроки украинский появился в официальном перечне языков переписки.

Переписка с Сантой: как написать и получить ответ

Украинские дети получат возможность получать рождественские поздравления на государственном языке.

«Очень важно, что даже в таких символических вещах учитывается право наших детей на родной язык. Это проявление солидарности и понимания важности идентичности даже в праздники», — подчеркнула Елена Ивановская.

Поэтому Санта-Клаус и его эльфы уже ждут письма от украинских детей.

