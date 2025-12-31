- Дата публикации
Санта-Клаус заговорит по-украински: письма от маленьких украинцев официально добавлены в почту Лапландии
Украинский язык появится в официальной переписке с Санта-Клаусом.
Офис Санта-Клауса поддержал инициативу по переписке на украинском языке, поэтому дети смогут переписываться с волшебником на родном языке.
Об этом уполномоченной по защите государственного языка Елене Ивановской сообщило Министерство иностранных дел Украины.
В частности, стало известно, что украинский язык официально добавят к перечню языков, которыми пользуется почтовое отделение Санта-Клауса. Теперь маленькие украинцы смогут не только писать письма в Лапландию на родном языке, но и получать ответы на украинском.
Инициатива появилась еще в сентябре, когда уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская обратилась в МИД Украины с просьбой поддержать предложение граждан. Впоследствии посольство Украины в Финляндии получило официальное подтверждение от руководительницы почтового отделения Санта-Клауса Кати Тервонен.
Офис и Почта Санты в Лапландии начали техническую подготовку для внедрения украинского языка.
Процесс настраивается так, чтобы в кратчайшие сроки украинский появился в официальном перечне языков переписки.
Переписка с Сантой: как написать и получить ответ
Украинские дети получат возможность получать рождественские поздравления на государственном языке.
«Очень важно, что даже в таких символических вещах учитывается право наших детей на родной язык. Это проявление солидарности и понимания важности идентичности даже в праздники», — подчеркнула Елена Ивановская.
Поэтому Санта-Клаус и его эльфы уже ждут письма от украинских детей.
