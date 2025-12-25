Трамп объяснил детям, почему нужно следить за Санта-Клаусом

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

В канун Рождества, 24 декабря, президент США Дональд Трамп провел традиционную горячую линию для детей, которые следят за Санта-Клаусом через специальную линию Командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Видео его разговора с 10-летним мальчиком из Оклахомы, опубликованное Fox News, стало вирусным в Сети.

Американский лидер подключился к разговору с американскими детьми из своей резиденции во Флориде.

Отвечая на вопрос, почему у Санта-Клауса есть устройство слежения, президент США объяснил, что таким образом власти заботятся, чтобы в страну не попал ни один «плохой Санта-Клаус».

«Ну, мы следим за Сантой по всему миру. Мы хотим убедиться, что Санта ведет себя хорошо. Санта — очень хорошая персона. Мы хотим убедиться, что в нашу страну не проник плохой Санта», — пояснил американский лидер в духе своей антимигрантской политики.

После этого Трамп еще раз подчеркнул, что настоящий Санта-Клаус — хороший и любит штат Оклахому, из которого позвонил мальчик.

«Мы узнали, что Санта хороший, что Санта любит вас, что Санта любит Оклахому так же сильно, как и я. Знаете, Оклахома была очень добра ко мне на выборах, поэтому я люблю Оклахому. Никогда не оставляйте Оклахому, хорошо?» — подчеркнул президент Соединенных Штатов.

Ежегодно трекер NORAD отслеживает Санту, когда он путешествует по миру, а волонтеры помогают отвечать на звонки и предоставлять детям информацию о его местонахождении.

Эта традиция началась еще в 1955 году, после того, как маленький ребенок по ошибке позвонил в военный командный центр Колорадо и спросил, где находится Санта-Клаус.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время рождественского мероприятия 24 декабря отметил, что, несмотря на праздничную атмосферу, вынужден сосредотачиваться на ключевых международных темах, в частности касающихся Украины.