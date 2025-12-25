- Дата публикации
Иран цинично поздравил украинцев с Рождеством
Государство, которое передало России ударные беспилотники «Шахеды», надеется на установление мира в Украине в следующем году.
Посольство Ирана, который открыто способствует российской агрессии в Украине, цинично поздравило украинских граждан с Рождеством и Новым годом.
Видео с поздравлением опубликовано на странице дипломатического учреждения в Facebook.
Посол страны, которая поставляет государству-агрессору «Шехеды», убивающие украинцев, заявил, что «искренне поздравляет» народ Украины с Рождеством и началом Нового года.
На поздравительной открытке, которая появляется на видео, указано, что Иран выражает надежду, что 2026 год «станет предвестником установления длительного мира и благополучия для Украины».
На видео есть также изображения из христианских храмов в Иране, где празднуют Рождество.
В оформлении поздравления использованы елочные украшения в виде шарика в цветах национальных флагов Ирана и Украины.
«Надеемся, что в Новом году, с установлением устойчивого мира, мы станем свидетелями спокойствия, процветания и светлого будущего Украины», — говорится в надписи в конце этого видеоролика.
Украинцы не подбирают слов в комментариях к опубликованному «поздравлению».
Напомним, недавно в ряде городов Ирана зафиксировали массовое распространение листовок с предложением присоединиться к войску РФ.