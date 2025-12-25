Иран цинично поздравил украинцев с Рождеством

Поздравление украинцев от посольства Ирана / © скриншот с видео

Посольство Ирана, который открыто способствует российской агрессии в Украине, цинично поздравило украинских граждан с Рождеством и Новым годом.

Видео с поздравлением опубликовано на странице дипломатического учреждения в Facebook.

Посол страны, которая поставляет государству-агрессору «Шехеды», убивающие украинцев, заявил, что «искренне поздравляет» народ Украины с Рождеством и началом Нового года.

На поздравительной открытке, которая появляется на видео, указано, что Иран выражает надежду, что 2026 год «станет предвестником установления длительного мира и благополучия для Украины».

На видео есть также изображения из христианских храмов в Иране, где празднуют Рождество.

В оформлении поздравления использованы елочные украшения в виде шарика в цветах национальных флагов Ирана и Украины.

«Надеемся, что в Новом году, с установлением устойчивого мира, мы станем свидетелями спокойствия, процветания и светлого будущего Украины», — говорится в надписи в конце этого видеоролика.

Украинцы не подбирают слов в комментариях к опубликованному «поздравлению».

Напомним, недавно в ряде городов Ирана зафиксировали массовое распространение листовок с предложением присоединиться к войску РФ.