Готов ли Путин прекратить войну: британский аналитик дал четкий ответ

Война России против Украины

Россия прекратит агрессию против Украины только в том случае, если у Кремля не будет экономических ресурсов, чтобы продолжать вторжение. Риторика российского президента Путина не демонстрирует готовности к компромиссам.

Об этом заявил британский политический аналитик, профессор американистики Института Клинтона Скотт Лукас в комментарии «24 каналу».

Он напомнил, что хозяин Кремля продолжает говорить о намерениях забрать от Украины «исторические российские территории» и продолжает выражать сомнения относительно легитимности украинской власти.

«Путин имеет цель сломать, расколоть Украину, сделать украинцев в некоторых частях страны русскими», — подчеркнул Скотт Лукас.

По наблюдению аналитика, Владимир Путин не собирается идти на компромиссы, поэтому прекращение войны в Украине произойдет не скоро.

«Единственный способ, который заставит откажется от этого — это когда он [президент РФ Владимир Путин] больше не будет иметь ресурсов, чтобы продолжать вторжение. В частности, экономических. Тогда он остановится», — считает британский эксперт.

Напомним, подводя итоги 2025 года, кремлевский диктатор много говорил об Украине, где российская оккупационная армия четвертый год ведет захватническую войну.

ТСН.ua собрал главные заявления Путина, которые касаются Украины.