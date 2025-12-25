ТСН у соціальних мережах

Трамп пояснив дітям, чому потрібно стежити за Санта-Клаусом

Американський лідер підключився до розмови з американськими дітьми зі своєї резиденції у Флориді.

Богдан Скаврон
Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

У переддень Різдва, 24 грудня, президент США Дональд Трамп провів традиційну гарячу лінію для дітей, які стежать за Санта-Клаусом через спеціальну лінію Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).

Відео його розмови із 10-річним хлопчиком з Оклахоми, опубліковане Fox News, стало вірусним в Мережі.

Американський лідер підключився до розмови з американськими дітьми зі своєї резиденції у Флориді.

Відповідаючи на запитання, чому в Санта-Клауса є пристрій стеження, президент США пояснив, що таким чином влада дбає, щоб до країни не потрапив жоден «поганий Санта-Клаус».

«Ну, ми стежимо за Сантою по всьому світу. Ми хочемо переконатися, що Санта поводиться добре. Санта — дуже хороша персона. Ми хочемо переконатися, що в нашу країну не проник поганий Санта», — пояснив американський лідер у дусі своєї антимігрантської політики.

Після цього Трамп ще раз наголосив, що справжній Санта-Клаус — хороший і любить штат Оклахому, з якого зателефонував хлопчик.

«Ми дізналися, що Санта хороший, що Санта любить вас, що Санта любить Оклахому так само сильно, як і я. Знаєте, Оклахома була дуже добра до мене на виборах, тому я люблю Оклахому. Ніколи не залишайте Оклахому, добре?» — наголосив президент Сполучених Штатів.

Щороку трекер NORAD відстежує Санту, коли він подорожує світом, а волонтери допомагають відповідати на дзвінки та надавати дітям інформацію про його місцезнаходження.

Ця традиція почалася ще в 1955 році, після того, як маленька дитина помилково зателефонувала до військового командного центру Колорадо та запитала, де перебуває Санта-Клаус.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу 24 грудня зауважив, що, попри святкову атмосферу, змушений зосереджуватися на ключових міжнародних темах, зокрема тих, що стосуються України.

