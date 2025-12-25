- Дата публікації
Трамп пояснив дітям, чому потрібно стежити за Санта-Клаусом
Американський лідер підключився до розмови з американськими дітьми зі своєї резиденції у Флориді.
У переддень Різдва, 24 грудня, президент США Дональд Трамп провів традиційну гарячу лінію для дітей, які стежать за Санта-Клаусом через спеціальну лінію Командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD).
Відео його розмови із 10-річним хлопчиком з Оклахоми, опубліковане Fox News, стало вірусним в Мережі.
Відповідаючи на запитання, чому в Санта-Клауса є пристрій стеження, президент США пояснив, що таким чином влада дбає, щоб до країни не потрапив жоден «поганий Санта-Клаус».
«Ну, ми стежимо за Сантою по всьому світу. Ми хочемо переконатися, що Санта поводиться добре. Санта — дуже хороша персона. Ми хочемо переконатися, що в нашу країну не проник поганий Санта», — пояснив американський лідер у дусі своєї антимігрантської політики.
Після цього Трамп ще раз наголосив, що справжній Санта-Клаус — хороший і любить штат Оклахому, з якого зателефонував хлопчик.
«Ми дізналися, що Санта хороший, що Санта любить вас, що Санта любить Оклахому так само сильно, як і я. Знаєте, Оклахома була дуже добра до мене на виборах, тому я люблю Оклахому. Ніколи не залишайте Оклахому, добре?» — наголосив президент Сполучених Штатів.
Щороку трекер NORAD відстежує Санту, коли він подорожує світом, а волонтери допомагають відповідати на дзвінки та надавати дітям інформацію про його місцезнаходження.
Ця традиція почалася ще в 1955 році, після того, як маленька дитина помилково зателефонувала до військового командного центру Колорадо та запитала, де перебуває Санта-Клаус.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час різдвяного заходу 24 грудня зауважив, що, попри святкову атмосферу, змушений зосереджуватися на ключових міжнародних темах, зокрема тих, що стосуються України.