Різдвяна небезпека: стоматологиня назвала три продукти, які руйнують ваші зуби

Святковий стіл / фото ілюстративне / © Pexels

Різдво — це час, коли кожен може дозволити собі з’їсти щось солоденьке або ж випити щось міцніше, ніж гранатовий сік. Однак фахівці попереджають, що популярні різдвяні ласощі та напої можуть нашкодити вашим зубам.

Про це пише The Mirror.

Британська стоматологиня з «Whites Dental» Діпа Чопра пояснила, що поєднання цукру, кислоти та постійних перекусів у святковий період може призвести до ерозії емалі.

Вона зазначила, що шкідливість святкових солодощів більшість людей часто недооцінюють, адже карієс та підвищена чутливість зубів зазвичай дають про себе знати вже після свят. Стоматологиня назвали три види продуктів і напоїв, які становлять найбільшу загрозу для здоров’я ротової порожнини.

Глінтвейн

За словами лікарки Чопри, глінтвейн є одним із «найбільших порушників». Цей напій має високу кислотність, яка пом’якшує зубну емаль і робить зуби більш вразливими до карієсу.

Стоматологиня зазначила, що насичений колір і таніни можуть прилипати до ослабленої емалі та утворювати темні плями на ваших зубах. Крім того, алкоголь зменшує слиновиділення та сприяє розмноженню бактерій.

Глінтвейн має високу кислотність, яка пом’якшує зубну емаль і робить зуби більш вразливими до карієсу

Солодкі пироги

За словами Чопри, традиційний різдвяний солодкий пиріг може становити серйозну загрозу для здоров’я зубів. Його складники — цукор, липкі сухофрукти і тісто — формують ідеальне середовище для утворення нальоту, який міцно пристає до емалі.

Цей наліт, накопичуючись, стає причиною карієсу та запальних процесів у яснах.

Коробки із шоколадними цукерками

Асорті з шоколаду — невіддільний атрибут зимових свят, проте доктор Чопра попереджає: звичка ласувати ними протягом усього дня вкрай небезпечна. За її словами, кожна порція провокує атаку кислоти на емаль.

Безперервні перекуси позбавляють зуби можливості відновитися, що стрімко руйнує їх. Фахівчиня радить їсти солодощі лише як десерт до основних страв і обов’язково запивати їх водою.

Шоколадні цукерки можуть стати загрозою для ваших зубів / © pixabay.com

За словами докторки Чопри, достатньо лише кількох правильних звичок, щоб відсвяткувати Різдво без візитів до стоматолога у січні. Вона також додала, що деякі святкові страви навіть корисні для зубів — наприклад, сир, горіхи та індичка.

