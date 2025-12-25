- Дата публікації
У чорній сукні з вишивкою і на лубутенах: перша леді Меланія Трамп на різдвяному заході в Мар-а-Лаго
Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія зустрічали військовослужбовців напередодні Різдва на курорті Мар-а-Лаго в Палм-Біч.
Президент виступив із промовою у супроводі першої леді Меланії Трамп під час наради NORAD (Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони) щодо відстеження Санта-Клауса у своєму клубі Мар-а-Лаго.
Для урочистого заходу Дональд обрав костюм темно-синього кольору у поєднанні з білою сорочкою та жовтою краваткою у цятку.
Меланія мала розкішний вигляд у чорній сукні з білою квітковою вишивкою на рукавах. Вона доповнила свій лук туфлями від Christian Louboutin на високих шпильках, бездоганним укладанням та макіяжем.
