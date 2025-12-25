ТСН у соціальних мережах

У чорній сукні з вишивкою і на лубутенах: перша леді Меланія Трамп на різдвяному заході в Мар-а-Лаго

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія зустрічали військовослужбовців напередодні Різдва на курорті Мар-а-Лаго в Палм-Біч.

Меланія Трамп

Меланія Трамп / © Associated Press

Президент виступив із промовою у супроводі першої леді Меланії Трамп під час наради NORAD (Північноамериканського командування повітряно-космічної оборони) щодо відстеження Санта-Клауса у своєму клубі Мар-а-Лаго.

Меланія та Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія та Дональд Трамп / © Associated Press

Для урочистого заходу Дональд обрав костюм темно-синього кольору у поєднанні з білою сорочкою та жовтою краваткою у цятку.

Меланія та Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія та Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія мала розкішний вигляд у чорній сукні з білою квітковою вишивкою на рукавах. Вона доповнила свій лук туфлями від Christian Louboutin на високих шпильках, бездоганним укладанням та макіяжем.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп / © Associated Press

Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія та Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія та Дональд Трамп / © Associated Press

Раніше ми показували, який лук перша леді обрала для щорічного балу Конгресу у Білому домі.

